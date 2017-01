Jornalista Mauren Motta cria guia ilustrado de moda e estilo 

Para facilitar

A moda passa por sua fase mais democrática, afirmando que se vestir bem é apostar no que lhe faz bem. Mesmo assim, aquele convite especial parece sempre chegar acompanhado da dúvida "com que roupa eu vou?". A partir desta típica cena do universo feminino, a jornalista e publicitária Mauren Motta criou o Socorro! Com que roupa eu vou?, um guia ilustrado de dress code que deve ser lançado oficialmente em março.



Com um acervo de mais de 1,5 mil imagens, o guia reúne dicas fáceis de serem colocadas em prática, regrinhas de etiqueta e depoimentos de nomes de peso no mundo da moda. Alexandre Herchcovitch, Angela Di Verbeno, Claudia Bartelle, Gaby Amarantos, Helena Bordon, Mary Arantes, Max Weber, Nora Teixeira, Paola de Orleans e Bragança, Sheila Vontobel e Zuel Ferreira fazem parte do time de especialistas do livro.

— Em um tempo que somos impactados por tanta informação visual de moda, o guia servirá como um filtro para facilitar as escolhas de quem procura informação sobre o que vestir — comenta a autora.

A obra nasce em parceria com uma plataforma digital, desenvolvida pela agência Aldeia, que disponibiliza os conteúdos encontrados na obra, além de dicas, trends e uma ferramenta de direcionamento para compras online.

