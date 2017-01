Kaichili Mexican Kitchen inaugura operação de verão em Atlântida

Rumo ao Litoral

Depois de cair nas graças dos porto-alegrenses em poucos meses, o Kaichili Mexican Kitchen, empreendimento de sócios estrangeiros, lança uma operação de verão no Las Ramblas, em Atlântida. O espaço, que fica em funcionamento até o Carnaval, leva assinatura do arquiteto uruguaio Alfonso Gallinal Ferrari e tem 40 metros quadrados de área coberta, além de um espaço externo.

Para Alfonso, o mais importante na obra é a interação que foi planejada com a natureza. A casa fica ao lado de um lago e aproveita os espaços verdes do entorno.

O sistema do espaço é o mesmo do de Porto Alegre: o cliente escolhe os ingredientes e monta a refeição como quiser, para consumo no local ou para levar. São opções de burritos, tacos, bowls e saladas feitos na hora.

