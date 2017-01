Lívia Machado e Carol Teixeira dão dicas para curtir Punta del Este

#dicasdepunta

Para quem vai curtir Punta del Este mais um pouco, Lívia Machado e Carol Teixeira dão dicas do que fazer por lá.

"A minha dica é a Cantina Del Vigía, em Maldonado. Um restô descolado, com decoração rústica e que traz uma cozinha de encher os olhos. De corvina negra com vegetais assados à milanesa napolitana (meu favorito), quase todos os pratos passam pelo forno à lenha. Um charme do lugar: o Bar do Vigia, que fica na entrada da casa, com um simpático barman que oferece os mais diferentes tipos de drinks, além de jarras com águas saborizadas e sucos incrementados com ervas e temperos. Meu favorito: limonada del vigia, feita com suco de limão siciliano e gengibre." (Lívia Machado)

"Um dos meus lugares preferidos em Punta é o Baby Gouda, restaurante que fica na Barra. Lugar cool, sem afetação nenhuma e com ótimas e criativas opções veggies. Ideal para um fim de tarde pós-praia com bons papos e clericot." (Carol Teixeira)



