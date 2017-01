Mais uma edição do Corona Sunsets reúne celebridades em Fernando de Noronha

Esquenta para o Ano-Novo

O casal Marina Ruy Barbosa e Xandynho Negrão, além de Hugo Gloss, Paulinho Vilhena, Magá Moura, Gabriela Rippi e Camila Coutinho estão em Fernando de Noronha para a curtir o fim do ano. E, em clima de Réveillon, eles participaram de mais uma edição do Corona Sunsets, selo de experiência musical da cerveja mexicana, realizada na quarta-feira (28/12), na Praia do Boldró.

A marca vem promovendo uma série de ações na ilha desde segunda-feira (26/12) para incentivar experiências ao ar livre no próximo ano — tema da campanha "This is Living".



Confira mais fotos:

Hugo Gloss, Camila Coutinho, Maga Moura e amigo Foto: Raul Aragão / Divulgação

Camila Coutinho e amigos Foto: Raul Aragão / Divulgação

Paulinho Vilhena e amigo Foto: Raul Aragão / Divulgação

Paulinho Vilhena, Neuronha e amiga Foto: Raul Aragão / Divulgação

Maga Moura, Gabriela Rippi, Paulinho Vilhena e amigos Foto: Raul Aragão / Divulgação