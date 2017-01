Maori Beach Club recebe Festeja Atlântida com show de Maiara e Maraisa

Público seleto e música sertaneja

Quinta-feira (29/12) foi a vez do Maori Beach Club, em Xangri-Lá, receber a Festeja, festa que reúne um público seleto para curtir música sertaneja. O festival, criado em 2012 pela Som Livre e que, recentemente, foi transmitido para todo o Brasil pela Rede Globo, bateu recorde de público na casa já na primeira vez por lá.

A Festeja Atlântida colocou mais uma vez o Maori na lista dos points preferidos dos gaúchos no Litoral. O evento, consagrado por ter em seus palcos os maiores representantes do gênero no país, contou com os shows de Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Kleo Dibah e Rafael, além de Marcos e Fernando.

Leia mais:

Réveillon da Privilège anima o público em Xangri-Lá

Grupo TE2 escolhe a Casapueblo para realizar sua primeira festa em Punta

Jesus Luz curte Réveillon ao lado de estudante gaúcha em Punta



Veja mais fotos:

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Foto: Thiago Ourique / Divulgação

sadsd