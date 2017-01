Marca St. Trois estreia no Espaço Teaser, em São Paulo

Moda gaúcha

A St. Trois acaba de estrear no badalado showroom Espaço Teaser, em São Paulo, com a coleção Fall Winter 2017. A grife figura, desde a última terça-feira (10/01), lado a lado de marcas nacionalmente conhecidas, como Adriana Barra, Viva por Vivaz, Vitor Zerbinato, entre outras.

Os looks da marca para a próxima estação foram apresentados pela modelo internacional Ana Paula Scopel. A campanha foi clicada em Porto Alegre, nos galpões do DC Shopping, com direção de arte do publicitário Dudu Vanoni.



As peças criadas por Gabriela Trois são desenvolvidas artesanalmente pela modelista Janete Trois, que iniciou na produção de moda feminina em pelica há 30 anos. A marca tem lojas próprias na Capital e em Gramado, além de uma Summer Store em Atlântida.

