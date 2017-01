Martina Ritter é clicada em editorial de Reinaldo Lourenço para a Vogue

Cover Girl

A primeira edição de 2017 da Vogue Brasil destacou o estilista brasileiro Reinaldo Lourenço em um editorial da coleção de inverno 2017. As modelos escolhidas a dedo para os cliques foram clientes fiéis do alfaiate, entre elas a blogueira gaúcha Martina Ritter.



Fotografadas por Hick Duarte, além de Martina, a apresentadora Sabrina Sato, as modelos Fernanda Motta e Caroline Ribeiro, a cantora Mariana Aydar, participaram do editorial.



Lourenço foi um dos únicos a manter a coleção de outono-inverno sem embarcar na onda do see-now buy-now ("veja agora, compre agora") – que tomou as passarelas nacionais e internacionais. Para a estação, o estilista apresenta looks com onoraques, trenchs, jacquard, couro, em geral, looks fora dos momentos de festa, com muita transparência, veludo e elegância.

