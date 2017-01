Mert Alas e Marcus Piggott são os nomes por trás das fotos em preto e branco do Globo de Ouro

Cliques inovadores

A edição deste ano do Globo de Ouro foi ainda mais fashionista graças aos fotógrafos oficiais do evento: a dupla Mert Alas e Marcus Piggott foi escalada para fazer retratos preto e branco dos vencedores da noite. Emma Stone, que levou para casa a estatueta de melhor atriz por La La Land – Cantando Estações, mostrou as costas de seu vestido Valentino no belo clique da dupla.

Meryl Streep Foto: Reprodução / Instagram Golden Globes

Meryl Streep, que ganhou o prêmio Cecil B. de Mille, dedicado a artistas que deixaram uma marca definitiva, também foi fotografada pela dupla. Com 40 anos de carreira, a atriz já subiu ao palco da festa oito vezes. Em seu discurso, que foi parar nos Trending Topics do Twitter, ela falou sobre os imigrantes nos Estados Unidos e criticou Donald Trump:

— Se mandarmos os estrangeiros embora, vamos ficar assistindo só a futebol e MMA, e isso não é arte. Nós somos os três segmentos mais demonizados dos Estados Unidos: Hollywood, estrangeiros e a imprensa. A violência incita a violência. O desrespeito incita o desrespeito. Se alguém usa sua posição para fazer bullying, todos nós perdemos.

Mais fotos podem ser conferidas no Instagram do Globo de Ouro.

