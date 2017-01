Mesa de Cinema terá filme comentado por Caco Zanchi e Carlos Kristensen em Porto Alegre

Cinema com gastronomia

O Laghetto Viverone Moinhos recebe, em 23 de janeiro, a 12° edição do Mesa de Cinema, que leva a coordenação de Rejane Martins. A partir das 19h, três chefs cheios de talento irão comentar e "cozinhar" o filme Os sabores do palácio. Do coquetel à sobremesa, o desafio do gaúcho Caco Zanchi e do jovem Fabio Tomasini, chef do Laghetto Viverone, é materializar nos pratos os melhores momentos — e receitas — da trama francesa, que foi baseada na história da chef Danièle Delpeuch.

Mediando o debate após o filme, o jornalista Roger Lerina irá enriquecer a noite com comentários e complementos sobre cinema e cultura. E para os adendos sobre gastronomia, Caco Zanchi e Carlos Kristensen, que se destaca pelo trabalho de resgate da autenticidade de produtos locais e que foi eleito o melhor chef de Porto Alegre cinco vezes pela Revista Veja.

Os convites para o encontro já estão à venda! O primeiro lote de ingressos vai até quinta-feira (05/01).

