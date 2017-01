Para comemorar aniversário do Menu de Feira, Del Barbiere recebe convidados especiais nos sábados

Clap, clap, clap

O Menu de Feira, clássicos dos sábados do bistrô Del Barbiere, comemora oito anos em 2017. Neste dia da semana, o chef Marcelo Schambeck acorda ainda mais cedo e começa o dia na feirinha de orgânicos da Rua José Bonifácio. Ali, conversa com os pequenos produtores, escolhe os melhores ingredientes e cria o cardápio que será servido no almoço.

Para comemorar, Schambeck terá convidados especiais que, nos sábados de janeiro e fevereiro, acompanharão todo o processo, da feira aos preparos para o almoço. Neste sábado (14/01), a editora do caderno Destemperados, Juliana Palma, é quem invade a cozinha do restô.



Leia mais:

Restaurante Urucum trabalha com lounge temporário na Praia do Rosa

Chef Flavinha Mello lança perfil no Instagram para compartilhar dicas

Kaichili Mexican Kitchen inaugura operação de verão em Atlântida