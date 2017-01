Peppo Cucina realiza primeira edição de 2017 do Ora Felice

Verão 2017

O Ora Felice, projeto de verão do Peppo Cucina, que é realizado desde 2009, oferece uma atração a mais para as noites do verão de Porto Alegre. A edição de abertura da temporada de 2017, conhecida como Open Season, foi realizada na última quinta-feira (12/01) e reuniu convidados e amigos do restaurante para curtir um final de tarde com trilha do DJ Lê Araújo e de Sergio Gautche e Gustavo Fallavena, do Blend of Malt Music, dupla que, na ocasião, lançou oficialmente sua primeira música autoral.

Desde que o projeto foi lançado, o deck do Peppo já reuniu escritores, atores, apresentadores de TV, designers, artistas plásticos e outros nomes de peso.

Neste verão, o Ora Felice continua com destaques em edições quinzenais, às quintas-feiras, a partir das 19h. Com apoio de importadoras e vinícolas, além do som agradável e da possibilidade de encontros, a casa oferece um cálice de espumante ou vinho como degustação aos frequentadores do happy hour.

Confira mais fotos:

Juliana Corrêa Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Sergio Gautche e Kelly Vieira Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Julia Soares e Rodolfo Walber Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Miltinho Talaveira Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Mônica Demarchi e Simone Salazar Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Laura Schirmer Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Andrea Martins Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Camilla Terra e Andrea Martins Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Camilla Terra Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Eduarda Bastos Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Lê Araújo Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Claudio Cupertino e Geraldo Brandeburski Júnior Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Isadora Rodrigues e Elisangela Machado Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Shirlei Borges e Cristina Fernandes Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Miréia Borges Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS