Pompéia promove ação "aeroselfie" em Atlântida e Tramandaí

Nas alturas

Entre as diversas atrações que a Pompéia preparou para os veranistas nesta temporada, a aeroselfie proporcionou uma experiência um tanto quanto diferente para os turistas nas praias de Tramandaí e Atlântida. A iniciativa de sábado contou com um drone sobrevoando a beira da praia e tirando fotos em um espaço montado exclusivamente para a ação.



Promotoras abordaram veranistas e os convidaram para fazer uma foto descolada, que poderia ser montada com os objetos do cenário. A imagem foi enviada aos participantes, que as publicaram nas redes sociais com a hashtag #aeroselfiepompeia.



Leia mais:

Galeria: Veuve Clicquot realiza festa na Set Atlântida

Posh Club recebe francês Leo Lavin para embalar festa

Laura Bier Moreira realiza evento de inauguração da Casa Roubadinhas