Porto Alegre Country Club dá início ao projeto Golf Experience

Dia de golfe

Essa vai para os fãs de golfe: o Country Club de Porto Alegre acaba de anunciar o projeto Golf Experience. A iniciativa é destinada a jogadores de golfe e a interessados no esporte que queiram saber mais sobre e o jogo e, paralelo a isso, adquirir mais experiência em 50 hectares de campo.

Serão duas turmas a cada semana, no final do dia de terças e quartas, com aulas teóricas, além de um tour pelo espaço. A primeira turma, com até seis pessoas, inicia nesta quarta-feira (11/01).



Para sócios e familiares, o clube oferece uma edição especial: em janeiro e fevereiro, as aulas serão cortesia com turmas exclusivas aos sábados.



