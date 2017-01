Porto Alegre recebe a maior piscina de bolinhas da América

Para todas as idades

O Bourbon Shopping Wallig acaba de receber a maior piscina de bolinhas da América, segundo os organizadores. Até 19 de fevereiro, a novidade, localizada no centro de eventos Palazzo, no 3° andar, promete agitar as férias não só das crianças, mas também dos adultos.

Com um milhão e cem mil bolinhas de plástico em 640 m², a atração inclui também a estrutura inflável Magic Farm Yard, com um pula-pula que simula um seleiro, obstáculos recreativos e animais de fazenda infláveis.

O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. O valor da entrada é de R$ 15,00 para 30 minutos, com cobrança de R$ 0,50 para cada minuto adicional. Crianças menores de dois anos não pagam, mas devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

