"Prêmio foi de US$ 78 mil e dividimos entre nove participantes", diz Pedro Bartelle sobre aposta no Conrad

Temporada da sorte

2017 começou muito bem, obrigada, para uma turma animada que veraneia em Punta del Este. Pedro e Claudia Bartelle, Xuxa Pires e Antonio Carlos Minuzzi Filho, Rodrigo Jordão de Magalhães, Daniel Bartelle, Augusto Bartelle, Alexandre Tarso (Montanha) e Marcelo Rohenkhol foram os nove sortudos que embolsaram, juntos, US$ 78 mil em uma noite de apostas no cassino do Conrad.

– Jogamos em um grupo de amigos em uma mesa fechada para nós. Estávamos com sorte, e como gosto do número 32, incentivei a turma a jogar nele. O prêmio foi de US$ 78 mil e foi dividido entre todos os participantes, o que pagou as férias de todos. Foi momento alegre de comemoração – contou Pedro Bartelle, presidente da Vulcabrás/Azaleia, com exclusividade à coluna.

NÚMEROS INFLACIONADOS



Já dizia o dito popular: "Quem conta um conto aumenta um ponto". Após um vídeo romper a sagrada confidencialidade do Cassino e viralizar com o momento da vitória pelos grupos de WhatsApp, circulou a informação de que a aposta teria sido de U$ 100 mil e que o prêmio teria sido de U$ 3,5 milhões.

Daniel Bartelle, Antonio Carlos Minuzzi Filho, Alexandre Tarso (Montanha) e Agusto Bartelle e Punta del Este Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS





Xuxa Pires Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

SUPERSITIÇÃO

Na foto acima, o empresário aparece no Bagatelle, em Bikini Beach, com a camisa estampada que usou na grande noite. Será que a peça já pode ser considerada um amuleto da sorte? Espero que sim.

