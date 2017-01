Primeiro Happy Hour Empreendedor de 2017 será no PPKB Kitchen & Bar

#ficadica

O primeiro Happy Hour Empreendedor do ano, promovido pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre, será realizado na quarta-feira (18/01). Com entrada franca, o encontro, em parceria com a agência digital RSbloggers, será no PPKB Kitchen & Bar, a partir das 18h30min, e contará com palestras da coach de imagem e estilo Renata Maria Fernandes e da empreendedora Thata Saeter, jornalista e fundadora da Jornalística Media Relations, de São Paulo.



