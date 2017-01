Público desaprova Anitta como representante de nova coleção da Vivara

Bang!

Os odiadores odiarão, já cantou Taylor Swift no seu hit Shake It Off. Em solo brasileiro, quem também está acostumada com a fúria de hater é a diva do pop Anitta. Assim que a joalheria Vivara divulgou uma nova coleção da linha Life, inspirada na cantora, parte do público desaprovou a escolha da artista como representante da grife, acusando a marca de ter "descido o nível", em comparação com Gisele Bündchen, protagonista de algumas campanhas de outras linhas de produtos.



