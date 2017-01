Restaurante Urucum trabalha com lounge temporário na Praia do Rosa durante reforma de novo espaço

Comida brasileiríssima

A Praia do Rosa está com uma novidade nesta temporada! Trata-se do Urucum Lounge, projeto comandado pelo chef Rafael Miralha, que oferece gastronomia típica brasileira enquanto o novo Urucum está em fase de obras — a abertura está prevista para março. O espaço temporário fica na casa noturna Mar Del Rosa. Tem cardápio reduzido, mas mantém os clássicos da casa, como as moquecas.

O chef está de malas prontas para a casa nova:

— Estamos trabalhando em um conceito moderno e sustentável para essa fase do Urucum. Com certeza será algo único na Praia do Rosa — adianta.

Leia mais:

Bocão Pegoraro comemora aniversário na Quinta do Bucanero, na Praia do Rosa

Chef Flavinha Mello lança perfil no Instagram para compartilhar dicas

Kaichili Mexican Kitchen inaugura operação de verão em Atlântida