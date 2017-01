Réveillon da Privilège anima o público em Xangri-Lá

Super premium

A noite da virada em Xangri-Lá não deixou a desejar no quesito exclusividade, principalmente em se tratando de uma das casas de eventos mais conhecidas do Litoral. A Privilège começou 2017 com a dupla de DJ's Felipe Lozinsky e Gustavo Rozenthal, da dupla Felguk, a grande atração da noite.

Outra novidade foi o backstage assinado pela Set Atlântida, clube super premium das praias gaúchas. Com pista de dança preparada para atender grandes shows, a casa contempla bares, camarotes e ilha gastronômica.

Veja quem passou por lá:

Debora Marques Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Xandão com a dupla Felguk Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Ana Carolina Mainart Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Xandão e Douglas Brandalise Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Anna Carollina Tisatto Heinzmann Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Ewerton Cunha Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Guz Zanotto Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Jessica Johnson Greco Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Rapahela Zonatto Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Foto: Thiago Pitrez / Divulgação