Réveillon La Fiesta, em Punta del Este, recebe DJ Erick Morillo e a dupla Jesus Luz e L'Adour

Serviços de primeira linha





Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Punta del Este, por si só, já é conhecido como um destino de verão mágico, que costuma reunir uma galera bacana para comemorar a chegada de mais um ano com festas exclusivas e trilhas dos melhores DJs. Dessa vez, o La Fiesta, Réveillon super premium do balneário uruguaio, colocou um "que" a mais na noite da virada e embalou o público com muita música e serviços de primeira linha até o amanhecer.

A movimentação nas areias da Playa de Solanas, no dia anterior, já entregava: as mil pessoas esperadas para o evento começariam 2017 em grande estilo, em uma estrutura inédita montada à beira-mar, no Tommy Bistrô. Smartphones não ficaram guardados durante o show de fogos, enquanto desejos de "feliz ano novo" eram brindados com champanhe Veuve Clicquot — mil garrafas da bebida francesa foram adquiridas para a noite.

Mas a atração que mais alvoroçou o público foi o DJ Erick Morillo, produtor e proprietário da Subliminal Records, um dos selos mais importantes de música eletrônica do mundo. Os comentários eram de que o cachê do artista ficou em torno de US$ 90 mil. Brasileiros, uruguaios e argentinos também dançaram ao som da dupla Jesus Luz e L'Adour, do projeto Legends, e do DJ Javier Misa.

DJ Erick Morillo Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Com open bar e open food, o evento começou oferecendo sushi assinado pela equipe de Rodrigo Oliveira, o Seninha, e seguiu com um cardápio preparado pelo renomado chef Henrique Fogaça, do MasterChef Brasil.

Outra novidade foram as pulseiras de acesso, que brilhavam e piscavam conforme a iluminação do ambiente da La Fiesta — um dos eventos de maior investido de Punta. Pensando também no conforto dos convidados, a organização montou uma estrutura "pé na areia" para quem quisesse descansar.

Leia mais:

La Fiesta dá a largada para a temporada de Punta com sunset no Tommy Bistrô

Seninha assina cardápio japonês no Tommy Bistrô, em Punta Del Este

Evento sunset dá a largada para o Réveillon La Fiesta Punta



Confira mais fotos:

Santiago Guillén Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Bruno Torres Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Camila Vezzoso, Cyntia Sena e Andrea Cezzoso Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Daniel Grah Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

DJ Javier Misa Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Paulo Ribas Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Pedro Alex Oliveira, Santiago Guillén e Roberts Planas Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Pedro Alex Oliveira Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Paulo Siciliano e Felipe Iglesias Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Jesus Luz Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Guga Garcia Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Alberto Wachter Jr. e Pedro Henrique Diel Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Vanessa Kisiolar Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Aline Zanchi Foto: Felipe Nogs / Agência RBS

Valeria Pereira Foto: Felipe Nogs / Agência RBS