Robertinho Huwwari comemora aniversário na Caxa, nova casa de eventos de Atlântida

Casa noturna inaugurada no Réveillon, em Atlântida, a Caxa teve sua segunda festa no último sábado (07/01), e quem comemorou aniversário com amigos e convidados lá foi o proprietário Robertinho Huwwari.

O espaço, que não peca em conforto e bom atendimento, irá receber, nos próximos sábados, DJs como Bernardo Malta — para a festa WTFunk —, além de Sany Pitbull, Zeh Pretim, entre outros.



Catherine Taffarel Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Marcelo Smith Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Juliano Zanata e Rodrigo Gesswein Foto: Felipe Gaieski / Divulgação