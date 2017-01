Saiba quem são os famosos que compraram apartamento em novo empreendimento de Nova York

Enquanto isso, nos Estados Unidos

Empreendimento dos mais disputados em Nova York, o edifício 70 Vestry, em construção no TriBeCa, terá residentes famosos quando ficar pronto – Gisele Bündchen e Tom Brady, Taylor Swift, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper são alguns dos que já compraram apartamentos lá. O que ninguém descobriu ainda é quem desembolsou uma verdadeira fortuna por uma das coberturas do edifício, vendida nesta semana por US$ 50 milhões.

O prédio, projetado pelo americano Robert A.M. Stern, tem vista privilegiada da ilha de Manhattan e do Rio Hudson.

