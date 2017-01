Sheraton Porto Alegre oferece cidra sueca Rekorderlig no lobby bar

#ficadica

Uma das bebidas mais famosas do verão europeu chegou agora a Porto Alegre. Com o Cider Summer Festival 2017, o Sheraton coloca à disposição de visitantes e hóspedes, no lobby bar do hotel, dois rótulos da cidra sueca Rekorderlig, nos sabores maracujá e morango-limão.

As bebidas podem ser acompanhadas com um míni sanduíche aberto com tomate seco e prosciutto ou com o famoso fish & chips. Cada petisco custa R$ 34 e vem acompanhado de duas doses da cidra.



