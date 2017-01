Sheraton Porto Alegre termina comemorações de aniversário com doação de livros

15 anos

As comemorações do aniversário de 15 anos do hotel Sheraton terminaram com uma ação solidária. Na quinta-feira (29/12), mais de 200 livros foram doados para o Banco de Livros, parte da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, da FERGS.

O projeto #sheratonpoa15anos celebrou o aniversário do hotel com a promoção de 15 atividades em parceria com entidades empresariais, instituições sociais e de ensino, e ONG's de Porto Alegre. As ações contaram com a participação de colaboradores, parceiros e hóspedes do hotel, traduzindo o lema da bandeira Sheraton: "Ações Falam Mais Alto".



