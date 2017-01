Tradicional festa Saravá reúne famosos em Trancoso

Presenças VIPSs

Trancoso foi cenário para a tradicional festa Saravá na quinta-feira (29/12). O evento, considerado um dos mais esperados do ano, foi realizado na Fazenda Uanalua, ao lado do Rio Trancoso, e contou com a presença de VIPs como as angels da Victoria Secret's Lais Ribeiro e Jasmine Tookes, Fernanda Motta, Bianca Brandolini, Robertinho Marinho, Lala Rudge, Lala Noleto, Carol Magalhães, Francesca Monfrinatti, Marcos Campos, Amir Slama, entre outros famosos que curtiram a noite com ritmos brasileiros de diversas gerações.

Confira mais fotos:

Tato Malzoni Foto: André Ligeiro

Tatiana e Jose Victor Oliva Foto: André Ligeiro

Stella Jacintho Foto: André Ligeiro

Rodolfo Trussardi e Gisela Saback Foto: André Ligeiro

Pepeu Correa Foto: André Ligeiro

Paula Gallo Foto: André Ligeiro

Paula Brofman e Bruno Van Enck Foto: André Ligeiro

Nicole Kopenhagen Foto: André Ligeiro

Marcelo Menezes e Marcella Minelli Foto: André Ligeiro

Marcelo Faisal Foto: André Ligeiro

Luiza Hermeto Foto: André Ligeiro

Luciana Fioratti e Pedro Almeida Foto: André Ligeiro

Lala Rudge Foto: André Ligeiro

Lais Ribeiro e Jasmine Tookes Foto: André Ligeiro

Juliana Martins Foto: André Ligeiro

Joyce Pascowitch Foto: André Ligeiro

Jared Homan e Lais Ribeiro Foto: André Ligeiro

Isabel Eing e Junior Lopes Foto: André Ligeiro

Gui Padua Foto: André Ligeiro

Gabriella Lenzi e Wanda Grandi Foto: André Ligeiro

Francesca Monfrinatti e Marcello Maksoud Foto: André Ligeiro

Diego Sala e Lala Noleto Foto: André Ligeiro

Daphne Gargitter e Andre Clemente Foto: André Ligeiro

Danilo Faro Foto: André Ligeiro

Dado Ribeiro e Ligia Mendes Foto: André Ligeiro

Carol Magalhães Foto: André Ligeiro

Carol Francischini Foto: André Ligeiro

Carol Celico e Eduardo Scarpa Foto: André Ligeiro

Bruno Dias Foto: André Ligeiro

Bianca Brandolini Foto: André Ligeiro

Bel e Lenny Niemeyer Foto: André Ligeiro

Andrea Meirelles e Bruna Mattos Foto: André Ligeiro

Ana Raia Foto: André Ligeiro

Alicia Ranieri e Rick Fleury Foto: André Ligeiro

Alexandre Biancamano e Renata Monteiro de Barros Foto: André Ligeiro

Adriana Vieira e Guga Guizelini Foto: André Ligeiro