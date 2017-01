VÍDEO: a viagem até Punta del Este e o agito em volta do hotel Conrad

Rede Social viaja

Imagens: Felipe Nogs / Edição: Andressa Machado



Após 12 horas de viagem, com algumas paradas, conhecemos lugares curiosos pelo caminho e lembramos do incêndio que destruiu parte da Reserva do Taim. Já em Punta del Este, fomos conhecer o icônico hotel e cassino cinco estrelas Conrad e o parador Ovo Beach Club.



Assista também:

O sushi gaúcho Seninha em areias uruguaias e as festas à beira-mar que movimentam Punta

Leia também:

Grupo TE2 escolhe a Casapueblo para realizar sua primeira festa em Punta del Este

Réveillon La Fiesta, em Punta del Este, recebe DJ Erick Morillo e a dupla Jesus Luz e L'Adour

Fernanda Nichelle, Andressa Renon e Jaqueline Pegoraro dão dicas para o verão em Punta del Este