VÍDEO: o sushi gaúcho Seninha em areias uruguaias e as festas à beira-mar que movimentam Punta 

Imagens: Felipe Nogs / Edição: Andressa Machado

O forte calor faz todo mundo ir à praia. O almoço foi assinado pelo sushiman Rodrigo Oliveira, mais conhecido como o Seninha de Porto Alegre. A tarde foi de comemorações no badalado Bagatelle, em Bikini Beach. Paulinha Ribeiro foi quem assoprou as velinhas trazidas por personagens do jogo Mario Bross. Um dia lindo de sol brindou o crepúsculo que anunciava a noite, com um lindo pôr do sol. A festa que antecede o último dia do ano foi no Ovo Beach Club.



