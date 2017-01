Wok Restaurante passa por reforma e volta às atividades em março

Cozinha nova

Quem passar pela frente do Wok Restaurante, oásis de comida thai no bairro Higienópolis, em Porto Alegre, poderá ler o aviso na porta com a promessa de retorno às atividades em março. Comandada por Rafael Jacobi desde 2007, a casa comemora 10 anos em 2017:

– Farei algumas mudanças estéticas e na concepção do cardápio. Posso adiantar que voltaremos com outro formato de negócio, promovendo eventos relacionados à culinária thai e outros estilos – disse o chef.



