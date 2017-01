X Music, em Xangri-Lá, inaugura com festa de Réveillon

#inbox

A virada de ano ganhou um novo destino no Litoral. A X Music, nova aposta do Grupo Aumak, CV Eventos e Grupo Maori, deu boas-vindas ao público no último sábado (31/12), com uma festa exclusiva de Réveillon.

O DJ espanhol Abel Ramos foi um dos destaques do line up de peso que contou ainda com nomes como Constantinne, Vinne, Vice Society e Vanessa Nagel. Com a casa lotada, a festa foi completa, com direito a show de fogos e open bar premium no animado backstage.

Ainda em janeiro, a X Music recebe a Carpe Vita Blanc Celebration, uma festa inédita com o conceito sunset & sunrise, do pôr do sol ao nascer. No line up, Vintage Culture, David Tort (Espanha), RDT, Bruno Be, Lazzaretti e Rafa Costa.

Para o carnaval, a programação é a Carpe Vita Beach Boutique, em 26 de fevereiro. A produção deve movimentar o balneário gaúcho com atrações como o DJ francês Norman Doray, Rodrigo Toigo e Phenomena.

