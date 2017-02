300 Beach Club realiza brunch na segunda-feira de Carnaval

Folia em Floripa

Seguindo o mesmo clima das festas VIPs de Punta del Este, o 300 Beach Club leva para Jurerê Internacional o requinte do beira-mar com um brunch para embalar a segunda-feira de Carnaval. O agito, das 15h as 21h, terá trilha assinada pelos DJs Fabio Serra e Lucas Borchardt, além do rosé de Provence Domaines Ott, um dos mais desejados.

