A Liga e DJ Marlboro são atrações confirmadas para o Carnaval da Set Atlântida

Nesta sexta-feira (24/02), a programação de Carnaval da Set Atlântida tem seu start com o quarteto de DJs palhaços A Liga, conhecidos pela bagunça animada onde quer que passem. Junto deles, os DJs do P.A.T.T e o residente Dutra Vila fecham o lineup que promete mais uma sexta daquelas. No domingo (26/02), a Set tem seu último agito com o DJ Marlboro.



