Armani é a marca que mais vestiu celebridades no tapete vermelho do Oscar 2017

Red Carpet

Entre os modelos com muito brilho e em tons de dourado predominantes no tapete vermelho do Oscar na noite de domingo (26/02), a Armani se destacou como a marca que mais vestiu celebridades. Viola Davis, que levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante pelo filme Um Limite Entre Nós, Nicole Kidman, Emma Roberts e Isabelle Huppert apostaram em looks da grife italiana.

