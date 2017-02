Arquiteto brasileiro Isay Weinfeld lança seu primeiro projeto residencial em Nova York

Conexão Big Apple

Anunciado em 2015, o primeiro projeto residencial do arquiteto brasileiro Isay Weinfeld em Nova York teve seu showroom inaugurado poucos dias antes da semana de moda da cidade. Localizado na 28th Street, o empreendimento é vizinho de prédio assinado por Zaha Hadid, perto do High Line. Batizado de Jardim, o condomínio de duas torres terá uma escada de pedra em espiral. Os preços dos apartamentos começam em US$ 2 milhões.

