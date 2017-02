Assado Patagônico será realizado no Restaurante Soltana, em Atlântida

Pausa na folia

A 4ª edição do evento Assado Patagônico será realizada em Atlântida, no restaurante Soltana — Tragos y Cocina, no domingo (26/02), no complexo Las Ramblas. O tradicional churrasco campeiro ganha uma versão especial assinada pelo chef Leonardo Albuquerque e grandes assadores convidados, como Jorge Aita, Marcelo Conceição e Cassio Selaimen.



A iniciativa é inspirada nos churrascos feitos nas comunidades do sul da América da Sul, de quem habita o campo e celebra o convívio ao redor do fogo. As vagas são limitadas.

