Ator Ed Westwick é presença confirmada para o Baile da Vogue

Convite VIP

Sabe quem marcará presença no Baile da Vogue nesta quinta-feira (16/02)? O ator Ed Westwick, do seriado Gossip Girl! O artista virá ao Brasil para curtir o agito de Carnaval mais disputado entre os fashionistas, que este ano tem como tema Lady Zodiac. A folia no Hotel Unique de São Paulo está promete ser um desfile de celebridades com muitos flashes e holofotes.

Nos vemos por lá: embarco na quarta-feira (15/02) para cobrir todos os detalhes da festa.

Xoxo.

