Baile da Favorita oferece serviços do salão Rhed.Co no camarote

Baile chique

O Baile da Favorita, marcado para segunda de Carnaval, na Privilège, no Litoral, terá tratamento VIP no Camarote. O salão Rhed.Co, liderado pela empresária Adriane Cornelius, estará com uma equipe disponível para embelezar a turma no backstage.

Depois, é só cair no funk ao som de Koringa, Duduzinho, Marcio G e DJ Cocamá. O projeto da festa, idealizado pela promoter carioca Carol Sampaio, nasceu na escola de samba Acadêmicos da Rocinha, no Rio, e recebeu mais de um milhão de pessoas, em 250 festas em 70 cidades pelo país.



Leia mais:

