Beyoncé deve usar joias de brasileiro na gravação de seu próximo DVD

Da Bahia para o mundo

A coleção Búzios do brasileiro Carlos Rodeiro está prestes a decolar. A equipe de Beyoncé entrou em contato com o joalheiro baiano para solicitar peças autorais para a produção dos looks que a cantora usará na gravação de seu próximo DVD – o que só deve ocorrer, porém, depois do nascimento dos gêmeos que a cantora está esperando.



Leia mais:

Emma Watson protagoniza uma das cenas mais caras da história do cinema

Confira os famosos que marcaram presença no tradicional Baile do Copa

Marca gaúcha de acessórios em couro lança linha de carteiras