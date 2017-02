Bodytech inaugura novo espaço para treinamento funcional com aula para convidadas

Mexa-se

A Bodytech do Mont¿Serrat está com um novo espaço de treinamento funcional e para inaugurar o ambiente convidou um time de clientes e blogueiras para participar de uma aula exclusiva na quarta-feira (15/02). Depois da atividade, as gurias tiveram à disposição uma mesa com sucos e lanches preparada pela Oficina do Açaí para repor as energias.

Mas essa não é a única novidade da unidade. Entrando em clima de Carnaval, a Bodytech irá oferecer uma aula especial para os clientes queimarem calorias com muito samba no pé. A atividade ministrada pelo instrutor Fábio Feliu e pela passista Taís Santos será realizada no dia 22, às 9h, na Sala de Dança da unidade.



