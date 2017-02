Campanha da Rede Plaza de Hotéis é premiada em Nova York

Reconhecimento internacional

A campanha de co-branding "Your beard. Your day. Your Vacation Club" do Plaza Vacation Club, deu à Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs, o Adrian Awards, um dos mais importantes prêmios do setor de hospitalidade. A gerente de relacionamento Marcia Petzold, a gerente de marketing Cláudia Hörbe e Ana Carolina Fusquine, da agência Pmweb, estiveram nesta semana em Nova York para receber a gratificação em um evento de gala organizado pela Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI).

A ação premiada foi uma parceria com a QOD Barber Shop, do Plaza São Rafael, em Porto Alegre. O Plaza Vacation Club ofereceu aos associados, no dia dos pais, um tratamento de barba para aproveitar a data com a família no hotel.

— Esse prêmio nos anima a seguir inovando. Já estamos trabalhando para este ano atingirmos melhores resultados — comemora Cláudia Hörbe, que optou por um modelo da estilista Eduarda Galvani para o evento.

