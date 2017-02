Campanha Troco Amigo, da Panvel, arrecada R$ 1.728.047,03

#inbox

Mesmo com a crise, a arrecadação da iniciativa Troco Amigo, da Panvel Farmácias, foi maior do que em 2015 e totalizou R$ 1.728.047,03. A empresa já está fazendo as entregas em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na última semana, os hospitais HPS e Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre receberam as doações.



Leia mais:

William Ling irá doar presentes de aniversário para a Orquestra do São Pedro

Crianças do ICI de Porto Alegre participam de filme de Jayme Monjardim

Luciano Mallmann apresenta monólogo sobre histórias de cadeirantes