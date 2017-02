Carol Trentini posa com os filhos para editorial clicado por Mario Testino

Trio fashion

Clicada por Mario Testino, a top gaúcha Carol Trentini, natural de Panambi, posou para um editorial do Vogue americana ao lado dos dois filhos, Bento e Benoah, no Rio de Janeiro. A guria faz parte do time de modelos que foge de badalações e prefere uma vida caseira, valorizando a família e um lifestyle simples quando não está riscando as passarelas mais cobiçadas do mundo ou fotografando campanhas.

É a primeira vez que a modelo fotografa para uma publicação com os dois filhos – parece que 12 profissionais vieram dos Estados Unidos para ajudar na produção.

Não ficou fofo?



