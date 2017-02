Chef Zi Saldanha é o responsável pelo novo cardápio do Mulligan Irish Pub

#inbox

O chef Zi Saldanha, conhecido pelo programa Hell's Kitchen, exibido pelo SBT e pelo TLC Brasil, é a nova contratação do Mulligan Irish Pub. Saldanha terá a missão de modernizar o cardápio das casas da Padre Chagas e do Viva Open Mall com novas opções de pratos, sem deixar de lado a essência irlandesa, marca do pub. A novidade poderá ser conferida em abril.



Leia mais:

Vineria 1976 promove aula sobre vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais

Sorveteria Miski começa a vender franquias e visa expansão para o Exterior

Chef Rodrigo Nappi visita São Paulo para aprimorar técnica com o vencedor do Word Cup Sushi