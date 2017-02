#inbox

O chef Rodrigo Nappi do 300 Cosmo Dining Room foi à capital paulista para aprimorar sua técnica com o mestre vencedor do Word Cup Sushi, o japonês Hirocazu Sasaki. Na volta ao 300, ele promete novidades da cozinha nikei para a casa em 2017.



