Clarissa Cabeda lança canal no YouTube com dicas para mulheres sobre casa e trabalho

Home sweet home

Antes mesmo do termo "influencer" começar a ganhar mais espaço no universo digital, a gaúcha Clarissa Cabeda já dava os primeiros passos com seu portal, que, em 2017, comemora oito anos. Uma das blogueiras pioneiras no Rio Grande do Sul, a mãe e advogada irá relançar sua marca com o projeto #homesweethome. O canal no YouTube será abastecido semanalmente com dicas para mulheres que se dividem entre casa, família e trabalho.

– Vi que meu blog fez sucesso pelas dicas que dou para mulheres como eu, mães e profissionais, que querem saber coisas práticas, desde como decorar e o que comprar para o enxoval do bebê até receitas de jantar e como se "empoderar" para vencer na vida profissional – comenta Clarissa, que deixou o mundo jurídico para mergulhar no marketing digital e de moda.

Felicidade, praticidade e requinte despretensioso são as palavras de ordem do projeto, que lança um preview na internet antes do Carnaval. Em março, Clarissa lança oficialmente o canal.

Leia mais:

Cris Capoani lança preview de coleção em almoço com blogueiras em Nova York

Marca Preza aposta em moda sustentável e desenvolve óculos de madeira

Estilista Adriana Kavietz lança coleção inspirada em Frida Kahlo