Claudia Bartelle assina slide e bolsa exclusivos para camarote da Sapucaí

Tempero gaúcho na Sapucaí

A curadora de estilo da Azaleia Claudia Bartelle assinou um slide e uma bolsa exclusivos para um dos camarotes da Sapucaí. Queridinho entre as fashionistas, o mimo será distribuído no espaço da Revista Quem no Carnaval do Rio.



O calçado vem com um rebite para que as convidadas o personalizem com pingentes. Os slides, na versão sem personalização de pingente, estarão nas lojas de todo o Brasil a partir de março.



