Coluna visita Cássia Kroeff e mostra como é a rotina da arquiteta

Mi casa, su casa

Antes mesmo de entrar no apartamento da arquiteta e urbanista Cássia Kroeff, em Porto Alegre, eu já imaginava uma decoração elegante como ela. Não lembro de tê-la visto alguma vez vestindo cores muito chamativas ou sem estar com os cabelos e a maquiagem alinhados. Nossa anfitriã é discreta, monocromática, e seu lar segue a mesma linha: tradicional, com peças de qualidade dispostas com apuro.

– As cores sóbrias fazem parte do meu estilo e já viraram marca registrada. Mas não foi sempre assim. Tive uma fase em que só vestia cores bem escuras, preto, marinho. Agora, estou apaixonada pelas roupas clarinhas.

Com uma rotina que tem início às 6h30min, a arquiteta gosta de chegar bem cedo ao escritório "para dar bom exemplo". Para ela, o luxo não está em bolsas, sapatos e óculos de grife, mas no tempo que consegue passar com a família. Almoçar com seus dois filhos diariamente é uma prioridade. Depois, é hora de visitar lojas, clientes e... mais obras. E o que fazer com as produções impecáveis de seda nude?

– A roupa clara favorece a rotina nas obras, por incrível que pareça, pois não mancha com o gesso – explica com bom humor.

VAMOS ÀS DICAS

Entre os elementos muito presentes nas criações de Cássia Kroeff, está o espelho no teto – que reflete a movimentação da sala de jantar e os livros espalhados pela casa. Outra dica de ouro da Cássia, que já está acostumada a prestar consultoria de moda a suas amigas, é manter as roupas do armário sempre disponíveis ao campo de visão:

– Se você não usa uma roupa há mais de duas estações, pode esquecer. É preciso enxergar o que fica bem na gente. Também indico a compra de cabides fininhos, que ocupam menos espaço.

PERSONALIDADE

Desde a época em que cursou a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), há 18 anos, Cássia dedica-se à arquitetura de interiores. Após 14 anos de sólida parceria com Raul Pêgas, iniciou uma nova fase em sua trajetória profissional, passando a se dedicar ao seu estúdio homônimo. Bases neutras, objetos de design e obras de arte conferem personalidade aos ambientes da casa da arquiteta – e de muitos de seus clientes.



EM VÍDEO

Tímida, Cássia disse estar nervosa para gravar o vídeo para a coluna. Mas, no fim das contas, deu um show fazendo o que lhe é tão natural: contar os bastidores sobre cada ambiente de sua casa.

