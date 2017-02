Confira a programação para o Carnaval da Privilège, em Xangri-Lá

Agito eclético

Se depender da programação da Privilège, Xangri-Lá irá receber um Carnaval eclético, com a presença de artistas nacionais e um time de DJs já conhecido na temporada de verão no Estado. A folia na casa começa no sábado (25/02), com show da Turma do Pagode, grupo conhecido por sucessos como Lancinho, Deixa em Off e Camisa 10. O DJ Guz Zanotto também comanda a festa.

O agito segue no domingo (26/02) com nomes da cena eletrônica. Marcam presença o projeto Illusionize, a dupla Elekfantz, Tom Keller e o residente Guz Zanotto. Na segunda-feira (27/02), o funk toma conta da casa. A despedida do Carnaval fica por conta do Baile da Favorita, com os MC's Duduzinho, Koringa e Marcio G.

