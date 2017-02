Designer gaúcha Cintia Gonçalves lança marca de caftãs

Peças autorais

Com origem na Mesopotâmia e usado por muitos grupos étnicos do Oriente Médio, o caftã é símbolo da realeza em muitas culturas. Foi durante uma viagem pela Indonésia que a gaúcha Cintia Gonçalves percebeu sua paixão pelos caftãs e a certeza de que era isto que desejava fazer de sua vida: vestir pessoas de forma elegante, confortável e com exclusividade:

– Sair do óbvio com estilo – frisa ela.

Depois, foi para o Marrocos viver um pouco mais dessa cultura. Agora, a designer prepara-se para o lançamento de sua marca, marcado para o dia 16 de março, na Galeria Alice Floriano, no bairro Moinhos de Vento.

Foto: André Ávila / Agencia RBS

A fotografia é uma das ferramentas de trabalho no ateliê que a designer mantém em sua casa no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. Cintia extrai de seus clics despretensiosos os elementos para reproduzir na seda.

Além da estreia de sua grife autoral, a artista participa do Projeto Identidade do Instituto By Brasil, criado por grandes nomes como Walter Rodrigues, para desenvolver e fortalecer a cara da moda brasileira.



