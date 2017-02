Elenco de "O Avental Rosa" se reúne para jantar oferecido por Leonita Requena no Saikô

Pelas noites da Capital

Na noite de quinta-feira (16/02), a equipe do filme O Avental Rosa, de Jayme Monjardim, reuniu-se para um jantar oferecido por Leonita Requena e preparado pelo chef Valmir Borba no Restaurante Saikô. Destaque para o ator Bruno Cabrerizo, carioca radicado em Portugal – que, além de colírio para os olhos, está fazendo sucesso na televisão portuguesa. Mas Cabrerizo já retornou para Lisboa, onde vive há dois anos.

Foto: Bruno Cabrerizo / Liane Neves

A trajetória internacional do ator começou há 12 anos, quando foi para Milão jogar futebol. Ao receber o convite para vir a Porto Alegre contracenar com Cyria Coentro no filme de Monjardim, Bruno disse ter pensado que era uma brincadeira:

– O Jayme disse que alguém falou em mim para ele, o que o levou a pesquisar sobre meu trabalho. Ele é muito conhecido por suas obras na Europa e tive sorte de a emissora da novela que faço me liberar para esta semana aqui. É uma história linda, humana. E é a minha estreia no Brasil como ator – diz Bruno, que foi clicado pelas lentes de Liane Neves no Plaza São Rafael, onde ficou hospedado.



