Espaço Tibet, em Três Coroas, prepara atrações para comemorar o Ano-Novo Tibetano

A comemoração do Ano-Novo Tibetano no Espaço Tibet, em Três Coroas, será durante o Carnaval. A programação para o dia 26 de fevereiro é toda em função da data, com decoração, comida e bebida típicas e rituais para sorte e prosperidade no Ano do Galo.

O chef Ogyen Shak está preparando uma experiência única no restaurante. Os clientes serão recebidos com degustação de chá de manteiga e cerveja tibetana. Na área externa, serão espalhadas algumas oferendas e também estarão à disposição incensos para colocar junto à estátua de Buda, as tradicionais bandeiras de oração e a grande lamparina, para irradiar vibrações positivas.

— Os tibetanos são cuidadosos neste período e, por isso, fazem alguns rituais de proteção, remoção de obstáculos e limpeza — detalha Ogyen Shak.

